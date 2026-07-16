В Крыму после атаки дронов горят две АЗС

Оккупированный Крым этой ночью, 16 июля, снова атаковали дроны. Зафиксированы пожары в районе двух АЗС в Джанкое и еще один возле Чернгарского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".
Мониторинговая группа со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что пожары зафиксированы в районе двух АЗС в Джанкое на выезде из города.
Вероятно, прилет по самим АЗС или бензовозам рядом.
Местные жители около полуночи сообщали о пролете дронов, стрельбе и взрывах.
Спутниковые снимки пожаров на АЗС в Джанкое ("Крымский ветер")
Также спутниковые снимки зафиксировали пожар у дороги к югу от Чонгарского моста.
Отмечается, что это либо прилет по стоящей там технике, либо ландшафтный пожар от падения обломков.
Спутниковые снимки пожара у Чонгарского моста ("Крымский ветер")
Напомним, в ночь на 14 июля дроны ССО поразили Балаклавскую ТЭС в Севастополе.
15 июля Керчь и ряд районов оккупированного Крыма остались без света после новой атаки Сил обороны Украины.
Ночью 12 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего в Севастополе ввели ограничения на электроснабжение. Оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.
Ночью 10 июля Крым также атаковали дроны. В сети сообщили о прилетах по подстанции "Мойнаки" в Евпатории.