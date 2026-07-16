RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Крыму после атаки дронов горят две АЗС

08:35 16.07.2026 Чт
1 мин
На полуострове также зафиксирован еще один пожар
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Крыму после атаки дронов горят две АЗС (t.me/mchs_official)

Оккупированный Крым этой ночью, 16 июля, снова атаковали дроны. Зафиксированы пожары в районе двух АЗС в Джанкое и еще один возле Чернгарского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Мониторинговая группа со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что пожары зафиксированы в районе двух АЗС в Джанкое на выезде из города.

Вероятно, прилет по самим АЗС или бензовозам рядом.

Местные жители около полуночи сообщали о пролете дронов, стрельбе и взрывах.

Спутниковые снимки пожаров на АЗС в Джанкое ("Крымский ветер")

Также спутниковые снимки зафиксировали пожар у дороги к югу от Чонгарского моста.

Отмечается, что это либо прилет по стоящей там технике, либо ландшафтный пожар от падения обломков.

Спутниковые снимки пожара у Чонгарского моста ("Крымский ветер")

Атаки на Крым

Напомним, в ночь на 14 июля дроны ССО поразили Балаклавскую ТЭС в Севастополе.

15 июля Керчь и ряд районов оккупированного Крыма остались без света после новой атаки Сил обороны Украины.

Ночью 12 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы, после чего в Севастополе ввели ограничения на электроснабжение. Оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

Ночью 10 июля Крым также атаковали дроны. В сети сообщили о прилетах по подстанции "Мойнаки" в Евпатории.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КрымАЗСДжанкойПожарВойна в УкраинеАтака дронов