В Крыму произошел взрыв на аэродроме: поврежден военный вертолет

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

По словам одного из собеседников, на этом аэродроме дислоцируется 318 отдельный смешанный авиационный полк.

"Во временно оккупированном Крыму очередной "хлопок". В результате взрыва около часа ночи поражен и выведен из строя военный вертолет Ми-8 из состава 318 полка", - сказал источник РБК-Украина.

Оккупационные власти Крыма и российские информационные источники пока не комментируют произошедшее.

По словам источников, в ближайших населенных пунктах оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в связи с происшествием.

Также россиянами было возбуждено уголовное дело.

Ситуация в Крыму

Временно оккупированный Крым имеет важное стратегическое значение для российской армии. Сейчас он используется как военная база и полигон для проведения учений и тренировок, а также как основа для ведения активной военной операции против Украины.

Кроме того, россияне держат свои военные корабли в этом регионе, с которых запускают ракеты и авиабомбы по территории Украины.

Судя по спутниковым снимкам и данным украинской разведки, российские войска активно готовятся к обороне Крыма, поскольку вырыли километры траншей и окопов и заменяли территорию полуострова.

К тому же в последнее время в Крыму участились взрывы, которые происходят на железной дороге или местах, где расположены военные объекты оккупантов.

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