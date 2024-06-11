В Крыму возле аэродрома Бельбек прогремели сильные взрывы (видео)

Во временно оккупированном Крыму в районе аэродрома Бельбек сегодня, 11 июня, вечером прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Более детальной информации об инциденте также пока не раскрывают.

Канал показал видео, на котором слышны мощные взрывы. При этом каких-либо "прилетов" на ролике нет.

Атаки на Бельбек

Напомним, украинские защитники уже несколько раз наносили удары по аэродрому Бельбек в Крыму, где дислоцируются самолеты российских оккупантов.

В частности, взрывы на аэродроме гремели 15 мая. Тогда СМИ сообщали о том, что в результате ракетного удара были уничтожены российские истребители МиГ-31.

Удар произошел после того, как США передали Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS. Россияне жаловались, что для атаки применяли именно такое вооружение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.