ua en ru
Вт, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму біля аеродрому Бельбек пролунали сильні вибухи (відео)

Севастополь, Вівторок 11 червня 2024 20:27
UA EN RU
У Криму біля аеродрому Бельбек пролунали сильні вибухи (відео) Ілюстративне фото: біля аеродрому Бельбек пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму в районі аеродрому Бельбек сьогодні, 11 червня, ввечері пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Канал показав відео, на якому чутно сильні вибухи. При цьому будь-яких "прильотів" на ролику немає.

Більш детальної інформації про інцидент також поки що не розкривають.

Атаки на Бельбек

Нагадаємо, українські захисники вже кілька разів завдавали ударів по аеродрому Бельбек у Криму, де дислокуються літаки російських окупантів.

Зокрема, вибухи на аеродромі лунали 15 травня. Тоді ЗМІ повідомляли про те, що внаслідок ракетного удару було знищено російські винищувачі МіГ-31.

Удар стався після того, як США передали Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Росіяни скаржилися, що для атаки застосовували саме таке озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні Вибухи
NEWS
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
Саміт миру по Україні. Хто зі світових лідерів приїде до Швейцарії, а кого точно не буде
DAILY
"За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "За ці гроші в Сомалі я був би королем". Як Росія вербує іноземців на війну в Україні