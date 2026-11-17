"Крымский мост. Арка автомобильной части моста в воде после атаки", - написали в пабликах под видео.

Арка моста уже была повреждена сегодня ночью, но все еще держалась за конструкцию.

Также известно, что часть автомобильного пролета также отвалилась и рухнула в воду, что также видно на кадрах.

Обновлено (08:10). Оккупанты закрыли мост.

Минтранс России заявил, что автомобильное и железнодорожное сообщение Крымским мостом на данный момент "невозможно".

Россиянам посоветовали даже не выезжать в направлении моста.