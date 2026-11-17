"Кримський міст. Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки", - написали у пабликах під відео.

Арку моста вже було пошкоджено сьогодні вночі, але все ще трималася за конструкцію.

Також відомо, що частина автомобільного прольоту також відвалилася і впала у воду, що також видно на кадрах.

Оновлено (08:10). Окупанти закрили міст.

Мінтранс Росії заявив, що автомобільне і залізничне сполучення Кримським мостом на даний момент "неможливе".

Росіянам порадили навіть не виїжджати у напрямку мосту.