Партизаны пробрались на еще один аэродром оккупантов в Крыму (фото, видео)

Партизаны устроили новую вылазку на военный объект РФ в Крыму - аэродром "Ореховское", расположенный в районе Новофедоровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты ведут наблюдение возле крымского аэродрома "Ореховское", - говорится в сообщении.

Предварительно выбрав безопасный маршрут, партизаны собрали важную информацию о наличии оккупационных войск на военном объекте.

"Было подмечено обильное количество персонала обслуги авиационной техники врага", - уточняет "Аташ".

Как отмечается, партизаны ведут постоянное наблюдение за всеми известными им военными объектами оккупационных войск РФ на территории Крыма.

Партизаны пробрались на еще один аэродром оккупантов в Крыму (t.me/atesh_ua)

Вылазки партизан на военные объекты РФ в Крыму

В начале октября партизаны пробрались на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили несколько установок противовоздушной обороны (ПВО). В частности, партизаны насчитали 7 вражеских систем ПВО.

Также партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят оккупанты, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

В сентябре партизаны пробрались на военный аэродром Кача, который расположен на севере оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеских вертолетов.