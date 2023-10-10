ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны пробрались на еще один аэродром оккупантов в Крыму (фото, видео)

Крым, Вторник 10 октября 2023 10:18
UA EN RU
Партизаны пробрались на еще один аэродром оккупантов в Крыму (фото, видео) Фото: партизаны пробрались на еще один аэродром оккупантов в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны устроили новую вылазку на военный объект РФ в Крыму - аэродром "Ореховское", расположенный в районе Новофедоровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агенты ведут наблюдение возле крымского аэродрома "Ореховское", - говорится в сообщении.

Предварительно выбрав безопасный маршрут, партизаны собрали важную информацию о наличии оккупационных войск на военном объекте.

"Было подмечено обильное количество персонала обслуги авиационной техники врага", - уточняет "Аташ".

Как отмечается, партизаны ведут постоянное наблюдение за всеми известными им военными объектами оккупационных войск РФ на территории Крыма.

Партизаны пробрались на еще один аэродром оккупантов в Крыму (t.me/atesh_ua)

Вылазки партизан на военные объекты РФ в Крыму

В начале октября партизаны пробрались на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили несколько установок противовоздушной обороны (ПВО). В частности, партизаны насчитали 7 вражеских систем ПВО.

Также партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые вовсю строят оккупанты, боясь контранаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

В сентябре партизаны пробрались на военный аэродром Кача, который расположен на севере оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеских вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать