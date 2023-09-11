Партизаны обнаружили базу вертолетов РФ на севере Севастополя (фото)
Партизаны пробрались на военный аэродром Кача, который расположен на севере оккупированного Крыма. Там находится большее количество вражеских вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".
"Наши агенты посетили военный аэродром расположенный на севере города Севастополя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на видео можно увидеть вертолетную площадку, которая заполнена техникой оккупантов.
Фото: База в Крыму (t.me/atesh_ru)
"Это маленький фрагмент большой работы наших специалистов. Фиксируем, что вертолетов становится все меньше! Информация передана в нужные руки", - добавили партизаны.
Ситуация в Крыму
В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных или дроновых атак на полуостров или Крымский мост.
В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.
А 24 августа наши разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.
Недавно в окрестностях Бахчисарая (Крым) партизаны обнаружили базу размещения военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ.
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