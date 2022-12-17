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Украина вернет Крым, окопы россиян на полуострове им точно не помогут, - Данилов

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Суббота 17 декабря 2022 15:09
Украина вернет Крым, окопы россиян на полуострове им точно не помогут, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что Украина вернет временно оккупированный Крым под свой контроль и окопы, которые роют россияне на полуострове им не помогут.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Данилов сказал в комментарии "Крым.Реалии".

"Я могу сказать: они (окопы - ред.) им (россиянам - ред.) точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", - сказал Данилов.

Также, по словам секретаря СНБО, россияне, которые перебрались жить на полуостров уедут точно также легко, как и приехали.

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть", - отметил он.

Напомним, ранее командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в следующем году.

Отметим, что глава ГУР МО Кирилл Буданов также заявлял о решающем периоде войны, и выразил уверенность "что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли".

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