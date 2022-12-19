Замглавы фракции "Слуга народа" в Раде написала заявление о выходе из партии

Нардеп, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Галина Янченко приняла решение написать заявление о выходе из партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

По ее словам, причиной этому является недовольство действиями одной из коллег по партии.

"Написала заявление о выходе из партии "Слуга народа", - написала Янченко.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада поддержала назначение нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Дырдина на должность представителя парламента в Конституционном суде.

Также мы писали, что парламент назначил народного депутата от "СН" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда.

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