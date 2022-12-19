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Замглавы фракции "Слуга народа" в Раде написала заявление о выходе из партии

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Понедельник 19 декабря 2022 22:10
Замглавы фракции "Слуга народа" в Раде написала заявление о выходе из партии Фото: Галина Янченко, нардеп (facebook.com/halyna.yanchenko)
Автор: Иван Носальский

Нардеп, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Галина Янченко приняла решение написать заявление о выходе из партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Написала заявление о выходе из партии "Слуга народа", - написала Янченко.

По ее словам, причиной этому является недовольство действиями одной из коллег по партии.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада поддержала назначение нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Дырдина на должность представителя парламента в Конституционном суде.

Также мы писали, что парламент назначил народного депутата от "СН" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда.

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Галина Янченко Верховная рада Слуга народа
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