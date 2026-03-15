Перебрасывают морпехов: в Силах обороны назвали три направления возможного удара РФ в апреле
Российское командование усиливает группировку войск на юге Украины, перебрасывая подразделения морской пехоты для штурмовых действий. Оккупанты планируют привлечь новые силы уже в апреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
Куда враг перебрасывает силы
По словам спикера, на Гуляйпольское направление недавно была переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это подразделение уже пыталось атаковать украинские позиции, однако успеха не имело.
"Она уже участвовала в штурмовых действиях возле населенных пунктов Варваровка, Прилуки. Пытались атаковать наши позиции, однако - неудачно", - отметил Волошин.
Он также подтвердил, что российские войска перебрасывают на южное направление еще две группировки морской пехоты. По словам спикера, речь идет о российских дивизиях морпехов, которые сейчас находятся на разных направлениях.
Сроки и возможные направления наступления
Волошин пояснил, что перед отправкой на фронт подразделения пройдут восстановление и боевое слаживание.
"Их перебросят на территорию временно оккупированной Донецкой области. Там они пройдут восстановление, пополнение потерь и, вероятно, будут привлечены к штурмовым действиям у нас на юге уже в апреле", - заявил спикер.
Среди вероятных участков, где враг может активизироваться, в Силах обороны называют:
- Гуляйпольское направление;
- Александровское направление;
- Ореховское направление.
"Говорить, где они, и как - это планы российского генерального штаба", - добавил спикер.
Кроме того, на Гуляйпольском направлении ситуация остается напряженной. Ежедневно фиксируется до 30 боевых столкновений. Оккупанты проявляют наибольшую активность в районах населенных пунктов Железнодорожное, Мирное и Чаривне.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
Напомним, ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин сообщал, что российские войска пытаются наступать на позиции украинских сил в районе Гуляйполе сразу с нескольких направлений - с севера, юга и запада. При этом закрепиться непосредственно в городе оккупантам не удается.
По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. Сам город фактически находится в так называемой "серой зоне", где продолжаются активные боевые действия.
В то же время сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас самая высокая интенсивность наступательных действий российских войск фиксируется именно в районе Гуляйполя.