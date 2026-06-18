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Крым вновь под ударом. Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал

05:35 18.06.2026 Чт
2 мин
Что известно об атаке на мосты?
aimg Эдуард Ткач
Крым вновь под ударом. Дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал Фото: степень повреждения пока неизвестна (Getty Images)
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В ночь на 18 июня временно оккупированный Крым вновь был под ударом дронов. На этот раз беспилотники атаковали еще два моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам подписчиков паблика, дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Кроме того, под удар попал так называемый "горбатый" автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.

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На данный момент степень повреждений обоих объектов неизвестна. При этом на кадрах в соцсетях видео, как в районе железнодорожного моста были взрывы и виден пожар.

СМИ отмечают, что для российских оккупантов этот мост стратегически важен, поскольку через него враг перебрасывает тяжелую технику и топливо для российских войск на юге Украины.

Атаки на Крым

Напомним, на днях министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на данный момент украинские дроны блокируют Крым. Поэтому в ближайшее время он может превратиться в остров.

Кроме того, по словам командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, Украина уже в ближайшем будущем отрежет временно оккупированный Крым от России.

Также мы писали, что по утверждению спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, россияне считают, что украинские воины могут высадиться в Крыму. По этой причине оккупанты усиливают оборону полуострова.

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