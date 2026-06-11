Крым изолируем в ближайшем будущем: "Мадяр" раскрыл стратегию Украины

Украина уже "в ближайшем будущем" отрежет временно оккупированный Крым от России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил в интервью Reuters .

Он отметил, что усиление ударов украинских беспилотников по оккупированным Россией территориям уже нарушило вражескую военную логистику и поставки топлива.

"Мадяр" отметил, что благодаря этой операции за последний месяц интенсивность движения по трассе Р-280, которую россияне называют "Новороссия", от Ростова-на-Дону до Крыма уменьшилась на 71%. Она является ключевой для логистики россиян и уже через месяц, подчеркнул Бровди, будет полностью под контролем Украины.

Он сказал, что еще через месяц Украина будет полностью контролировать эту дорогу.

"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", - заявил командующий СБС.

Он также сравнил удары по транспортным средствам российских оккупантов на незащищенной трассе с "охотой на куропаток в открытом поле".

Последствия кампании Украины

Военные аналитики отметили, что кампания Украины по нанесению ударов средней дальности по оккупированной территории, привела к сокращению поставок врага на линию фронта, практически остановив наступление в прошлом месяце.

Кроме того, была ослаблена российская противовоздушная оборона, что открыло путь для ударов большей дальности, которые уничтожили нефтяную инфраструктуру и производство вооружения в глубине России.

"Мадяр" заявил, что одной из его стратегических целей было заставить Москву вывести войска, а не наступать на них.

"Мы создадим условия, которые сделают крайне сложным для любого военнослужащего или работника оборонной промышленности оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или использовать подъездные пути к ним", - подчеркнул он.