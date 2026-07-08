Крым сидит во тьме третий день и начинает считать испорченные продукты, - СМИ

Крым третий день остается без света и воды на большей части территории. Тем временем в ночь на 8 июля ВСУ нанесли новые удары по энергосистеме полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Агентство.

Какие города остались без света

По данным правительства оккупационной администрации Крыма, в среду полностью без электроснабжения остаются Армянск, Джанкой и Джанкойский, Красноперекопский и Красноперекопский район.

Без света снова оказалась Керчь, где накануне оккупационная "власть" отчитывалась о возобновлении энергоснабжения. В другие районы электроэнергия подается частично – "в зависимости от возможностей энергосети".

Ситуация с водой

На большей части полуострова нет воды, сообщило российское оккупационное госпредприятие "Вода Крыма".

По его данным, полностью прекращена подача воды в Джанкое, Красногвардейском районе, Керчи и близлежащих населенных пунктах, Армянске и Армянском районе, Красноперекопске и Красноперекопском районе, а также Кировском и Ленинском районах.

Воды нет также в некоторых районах Симферополя и близлежащих населенных пунктах, Алуштинском городском округе, Евпатории, Бахчисарайском, Белогорском, Нижнегорском, Евпаторийском и Феодосийском районах.

Продолжение ударов ВСУ

В ночь на 8 июля украинские войска поразили шесть электроподстанций на полуострове, сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

По его словам, всего за минувшую ночь украинские операторы нанесли удары по 53 военным целям в Крыму и южным частям других оккупированных территорий.

За последние 72 часа ВСУ поразили паром в Керчи, сухогруз и 19 танкеров так называемого "теневого флота" России.

Всего с 1 по 8 июля украинские беспилотники нанесли удары по 50 энергетическим узлам на полуострове.

Украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на данные карты пожаров NASA FIRMS сообщил о двух возгораниях - на подстанции "Нижнегорская" (90 км от Симферополя) и подстанции "НС-3" (возле Керчи).

Представитель группы Conflict Intelligence Team (CIT) в комментарии Агентству отметил, что заявления об ударах по танкерам и подстанциям выглядят правдоподобно.

Над Севастополем в ночь на 8 июля, по словам "председателя" оккупационной администрации города Михаила Развожаева, были сбиты 27 беспилотников. Оккупационные власти Крыма о сбитых дронах не отчитывались.

Жалобы жителей

Крымчане оставляют жалобы под публикациями чиновников несколько дней подряд. Они пишут, что не могут купить продукты и связаться с родными и требуют ввести график отключений электроэнергии.

Жители отмечают, что не получают правдивую информацию о ситуации.

По приведенным Агентством цитатам, в Раздольном и Раздольненском районе "света нет с субботы, воду за это время включали только раз - в час или чуть больше". Автор комментария пишет, что купленные продукты испортились, а новые в магазинах не появляются.

Отдельные крымчане требуют от оккупационных властей утвердить график отключений.

"В Крыму люди мучаются, а мы все о праздниках. В селах нет газа, с баллонным газом тоже не все гладко, теперь и свет выключают, когда вздумается", - говорится в одном из комментариев, приведенных изданием.