Украинские дроны за 48 часов "выключили" 12 электроподстанций в Крыму и на Донбассе
Украинские дроны всего за 48 часов в течение 1 и 2 июля поразили 12 электроподстанций и 1 газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.
Дроны ССС поразили следующие электроподстанции:
- ПС 35 кВ "Озерненская", нп Карьерное, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"
- ПС 110 кВ "Родниково", нп Аркадиевка, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"
- ПС 110/35 кВ "Выпасное", нп Выпасное, АР Крым, группировка СБС "Феникс" ГНСУ
- ПС 220 кВ "Донузлав", нп Крыловка, АР Крым, 427 ОБр СБС "Рарог"
- ПС 110 кВ "Карьерное", нп Карьерное, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"
- ПС 110 кВ "Митяево", нп Митяево, АР Крым, 9 батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"
- ПС 220 кВ "Феодосийская", нп Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- Старобешевская ТЭС, нп Новый Свет, Донецкая обл., 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра"
- ПС 110кВ на СЭС "Охотниково", нп Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- ПС 110кВ, нп Широкое, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- ПС 330 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым, группировка СБС "Феникс" ГНСУ, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Электроподстанция в нп Тимоново, Луганская обл., 20 ОБр СБС "К-2"
Кроме того, был поражен склад горюче-смазочных материалов в нп Мелитополь, Запорожская обл ударом 412 ОБР СБС "Nemesis".
Также дроны 20 ОБр СБС "К-2" прилетели по газораспределительной станции в нп Айдар, Луганская обл.
"Ночь какая лунная, звездная, ясная… Москва ляжет", - написал "Мадяр".
Напомним, в ночь на 2 июля украинские дроны ударили по НПЗ в российском Кстово Нижегородской области. После атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, неподалеку находится еще один стратегически важный для РФ объект.
Также ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удары по восьми из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Некоторые из этих предприятий оказывались под атакой уже неоднократно.