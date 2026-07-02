Украинские дроны за 48 часов "выключили" 12 электроподстанций в Крыму и на Донбассе

Украинские дроны всего за 48 часов в течение 1 и 2 июля поразили 12 электроподстанций и 1 газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Кроме того, был поражен склад горюче-смазочных материалов в нп Мелитополь, Запорожская обл ударом 412 ОБР СБС "Nemesis".

Напомним, в ночь на 2 июля украинские дроны ударили по НПЗ в российском Кстово Нижегородской области. После атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, неподалеку находится еще один стратегически важный для РФ объект.

Также ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удары по восьми из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Некоторые из этих предприятий оказывались под атакой уже неоднократно.