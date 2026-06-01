От Путина скрывают, что Россия по глупости идет к кризису, - Зеленский

"Дальнобойные санкции" Украины с января по май этого года поразили 15 нефтеперерабатывающих заводов России. При этом реальное положение по поводу последствий этих ударов от российского диктатора скрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада Олега Луговского - Службы внешней разведки Украины - об экономическом состоянии страны-агрессора.

"Россия въедет в эту стену реального кризиса благодаря своей глупости. Мы давно говорим, что эту свою войну россияне должны закончить, все форматы реальных переговоров, все форматы обеспечения безопасности, формат достойного мира Украина предложила", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что единственный, от кого требуется решение, - российский диктатор Владимир Путин. Президент Украины добавил, что глава Кремля "даже не всю статистику получает по тому, что реально происходит".

Президент также рассказал, что план украинских "дальнобойных санкций" выполняется шаг за шагом.

"Уже есть российские запреты на экспорт с их территории авиационного топлива, также бензина, рассматривают запрет на экспорт дизеля. Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это - значительная история, значительная потеря", - отметил он.

Зеленский отметил, что по состоянию на май из строя выведены почти 40% первичной переработки нефти в России.

Дальнобойные удары по РФ

Напомним, в ночь на 30 мая российские регионы снова подверглись налету дронов. В Таганроге Ростовской области под удар попал танкер, а в Армавире Краснодарского края была атакована нефтебаза.