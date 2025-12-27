ua en ru
Крылатые ракеты над Украиной и баллистика: Воздушные силы предупредили об опасности

Украина, Суббота 27 декабря 2025 01:27
Крылатые ракеты над Украиной и баллистика: Воздушные силы предупредили об опасности Фото: ПВО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 27 декабря Россия снова начала масштабный комбинированный обстрел Украины. Граждан призывают быть внимательными и не пренебрегать безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил Украины и мониторинговых каналов.

В 01:19 Воздушные силы ВСУ объявили о фиксации скоростной цели на Николаевщине, курсом на север.

В 01:26 скоростная цель фиксировалась на юге Кировоградской области курсом на северо-западное направление.

Позже, в 01:28 Воздушные силы объявили о баллистической угрозе для Украины со стороны Брянска. Под ударом может оказаться столица. Виталий Кличко сообщает о взрывах в Киеве.

В 01:31 ВС ВСУ объявили о движении скоростной цели курсом на Новоархангельск, что в Кировоградской области.

Тем временем, крылатые ракеты продолжают свое движение. В 01:35 зафиксировано движение скоростной цели на границе Днепропетровщины и Харьковщины, курсом на запад.

В это же время ВС ВСУ сообщили, что скоростная цель на Новоархангельск сменила курс на Черкасскую область, курсом Тальное. Далее ракета повернула на Жашков.

В 01:39 скоростная цель зафиксирована в направлении н.п. Новые Санжары в Полтавской области. В 01:40 скоростная цель двигалась в направлении н.п. Городище Черкасской области.

А в 01:42 Воздушные силы сообщили, что ракета летит на Черкассы, а после повернула мимо Золотоноши на север.

В 01:47 скоростная цель фиксировалась в сторону на н.п. Семеновка Полтавской области.

Дополняется...

Напоминаем, что в медицинских учреждениях Запорожья находятся 33 человека, пострадавших в результате российских атак на область и областной центр за последние месяцы, при этом почти половина раненых — пенсионного возраста.

Отметим, что вечером 26 декабря Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по одной из ключевых дорог Харькова, в результате чего погибли два человека, а еще трое получили ранения от взрыва.

