Крилаті ракети над Україною та балістика: Повітряні сили попередили про небезпеку

У ніч на 27 грудня Росія знову розпочала масштабний комбінований обстріл України. Громадян закликають бути уважними та не нехтувати безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України та моніторингових каналів.