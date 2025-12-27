Крилаті ракети над Україною та балістика: Повітряні сили попередили про небезпеку
Фото: ППО (GettyImages)
У ніч на 27 грудня Росія знову розпочала масштабний комбінований обстріл України. Громадян закликають бути уважними та не нехтувати безпекою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України та моніторингових каналів.
О 01:19 Повітряні сили ЗСУ оголосили про фіксацію швидкісної цілі на Миколаївщині, курсом на північ.
О 01:26 швидкісна ціль фіксуваласяна півдні Кіровоградської області курсом на північно-західний напрямок.
Пізніше, о 01:28 Повітряні сили оголосили про балістичну загрозу для України з боку Брянська. Під ударом може опинитися столиця.
