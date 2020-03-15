Кулеба назвав число українців, яких евакуювали з Італії

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Літак повернеться в аеропорт "Бориспіль" близько 22:20-23:00 годин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що з Італії в Україну будуть евакуйовані 125 осіб. Про це він повідомив в ході брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 98 осіб, це група з двох автобусів, які не змогли виїхати через закриття кордону зі Словенією.

"98 осіб це група з двох автобусів та 27 осіб, які виявили бажання повернутися. На боту чотири людини, двоє мають дозвіл на постійне проживання в Україні, і ще двоє людей, громадяни України, які мають паспорти інших держав. Тобто ніяких іноземців", - заявив Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що на рейс зареєструвалися 123 людини. Троє людей

"Троє людей з додаткового списку не з'явилися. Вони не сіли на борт", - зазначив міністр.

Своєю чергою, міністр інфраструктури Владислав Криклій додав, що орієнтовно літак повернеться в аеропорт "Бориспіль" близько 22:20-23:00 годин.

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що на борту знаходяться два медики.

"Зараз відбувається спілкування з італійськими медиками, відзначили, що на борт допущені тільки здорові люди. Ми всім запропонували заповнити згоду на добровільну самоізоляцію додому. Після прийому будемо робити вибірковий контроль та перевіряти осіб в самоізоляції", - додав він.

Нагадаємо, 15 березня літак спецрейсу компанії SkyUp Airlines вилетів для евакуації українців з Венеції, які раніше намагалися повернутися в Україну, однак застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом.