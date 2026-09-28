Хрупкий экран и высокая цена: 5 причин не покупать складный смартфон сейчас

Складные смартфоны занимают всего около 2 процентов мирового рынка, однако интерес покупателей к ним продолжает расти.
РБК-Украина со ссылкой на Engadget разбиралось в преимуществах и недостатках сложных гаджетов.
Сложные смартфоны привлекают своей оригинальностью : по данным исследований, около 59 процентов владельцев стандартных телефонов интересуются этой категорией.
Впрочем, стоимость отдельных флагманских моделей превышает 2000 долларов, что выдвигает жесткие требования к их надежности и функциональности.
Основная ценность сложных устройств состоит в сочетании компактности и большой рабочей площади экрана.
Устройство формирует прежде всего уникальный имиджевый фактор : физическое развертывание дисплея и характерный щелчок при закрытии создают ощущение пользования "премиальным гаджетом будущего".
В развернутом состоянии экран размером до 8 дюймов превращает смартфон в полноценный мини-планшет . Такой формат идеально подходит для чтения, просмотра видео, редактирования документов или творчества.
Современные операционные системы и приложения уже оптимизированы под гибкие платформы, что позволяет комфортно работать в режиме мультизадачности с несколькими окнами одновременно.
Отдельным преимуществом является гибкость сценариев использования . Корпус устройства можно зафиксировать в полусогнутом состоянии на столе для удобного проведения видеовызовов или фотосъемки без использования штатива, а также использовать его как компактный ноутбук.
Несмотря на высокую технологичность, гибкие смартфоны обладают рядом существенных конструктивных ограничений.
Износ экрана : гибкое стекло и пластиковое покрытие склонны к появлению царапин, а на линии изгиба со временем формируется заметная складка. Сложные механизмы шарниров также остаются чувствительными к попаданию пыли и мелкому мусору, что требует высоких стандартов защиты по шкале IP.
Вес большинства популярных моделей превышает 200 грамм, а сами гаджеты сохраняют ощутимую толщину в сложенном состоянии из-за потребности в вместительных аккумуляторах.
Для сохранения минимальной толщины корпуса разработчики вынуждены жертвовать камерами: в складных моделях они часто менее продвинуты, чем в классических флагманах.
Самым серьезным вызовом остается сложность ремонта . Из-за большого количества движущихся деталей восстановление таких устройств стоит очень дорого, а специалисты iFixit часто классифицируют их как непригодные для ремонта.
Кроме того, некоторые приложения все еще некорректно масштабируются при изменении режима экрана.
Целесообразность покупки складного смартфона зависит от персональных приоритетов пользователя.
Если вам нужен большой экран для работы, чтения и мультизадачности, а высокая стоимость не помеха, современные гибкие смартфоны оптимальны для ежедневного использования.
Если же в приоритете максимальная прочность, бескомпромиссные камеры, доступный ремонт или бюджетность, классический моноблок остается более практичным решением.