Хрупкий экран и высокая цена: 5 причин не покупать складный смартфон сейчас

Сложные смартфоны привлекают своей оригинальностью : по данным исследований, около 59 процентов владельцев стандартных телефонов интересуются этой категорией.

Впрочем, стоимость отдельных флагманских моделей превышает 2000 долларов, что выдвигает жесткие требования к их надежности и функциональности.

Преимущества гибкого формата

Основная ценность сложных устройств состоит в сочетании компактности и большой рабочей площади экрана.

Устройство формирует прежде всего уникальный имиджевый фактор : физическое развертывание дисплея и характерный щелчок при закрытии создают ощущение пользования "премиальным гаджетом будущего".

В развернутом состоянии экран размером до 8 дюймов превращает смартфон в полноценный мини-планшет . Такой формат идеально подходит для чтения, просмотра видео, редактирования документов или творчества.

Современные операционные системы и приложения уже оптимизированы под гибкие платформы, что позволяет комфортно работать в режиме мультизадачности с несколькими окнами одновременно.

Отдельным преимуществом является гибкость сценариев использования . Корпус устройства можно зафиксировать в полусогнутом состоянии на столе для удобного проведения видеовызовов или фотосъемки без использования штатива, а также использовать его как компактный ноутбук.

Технические ограничения и риски

Несмотря на высокую технологичность, гибкие смартфоны обладают рядом существенных конструктивных ограничений.

Износ экрана : гибкое стекло и пластиковое покрытие склонны к появлению царапин, а на линии изгиба со временем формируется заметная складка. Сложные механизмы шарниров также остаются чувствительными к попаданию пыли и мелкому мусору, что требует высоких стандартов защиты по шкале IP.

Вес большинства популярных моделей превышает 200 грамм, а сами гаджеты сохраняют ощутимую толщину в сложенном состоянии из-за потребности в вместительных аккумуляторах.

Для сохранения минимальной толщины корпуса разработчики вынуждены жертвовать камерами: в складных моделях они часто менее продвинуты, чем в классических флагманах.

Самым серьезным вызовом остается сложность ремонта . Из-за большого количества движущихся деталей восстановление таких устройств стоит очень дорого, а специалисты iFixit часто классифицируют их как непригодные для ремонта.

Кроме того, некоторые приложения все еще некорректно масштабируются при изменении режима экрана.

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Кому подойдет гибкий смартфон?

Целесообразность покупки складного смартфона зависит от персональных приоритетов пользователя.

Если вам нужен большой экран для работы, чтения и мультизадачности, а высокая стоимость не помеха, современные гибкие смартфоны оптимальны для ежедневного использования.

Если же в приоритете максимальная прочность, бескомпромиссные камеры, доступный ремонт или бюджетность, классический моноблок остается более практичным решением.