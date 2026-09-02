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Xiaomi делает ставку на собственные чипы: новый Fold получит 3-нм Xring O3

17:34 02.09.2026 Ср
2 мин
Удар по конкурентам?
aimg Ольга Завада
Xiaomi делает ставку на собственные чипы: новый Fold получит 3-нм Xring O3 Xiaomi объединила собственные процессоры и память в 18 Fold (скриншот: Xiaomi в Weibo)
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Xiaomi готовит масштабную презентацию 7 сентября, где покажет складной Xiaomi 18 Fold и мощный Pad 9 Pro Max. Китайский техногигант планирует продемонстрировать свою независимость от Qualcomm и других производителей чипов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi в Weibo.

Революция чипов и характеристики Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold станет первым складным смартфоном компании с внутренним сгибанием экрана и необычно широким форм-фактором.

Аналитики утверждают, что по пропорциям он больше напоминает Huawei Pura X Max, чем узкий и вытянутый Samsung Galaxy Fold 8.

Ключевые технические особенности смартфона и нового процессора:

Китайская технологическая база: 3-нанометровый чип Xring O3 работает в паре с оперативной памятью LPDDR6 от местного производителя ChangXin Memory Technologies.

Мощные ядра: 10-ядерный процессор выдает максимальную тактовую частоту до 4,35 ГГц.

Прорывная графика: 16-ядерный графический ускоритель G2-Ultra NX работает на 85 процентов быстрее предыдущего поколения, потребляя при этом на 64 процента меньше энергии.

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Рекордный планшет

Новый флагманский процессор Xring O3 достался и планшету Xiaomi Pad 9 Pro Max.

В недавних тестах Geekbench устройство под номером модели M367FC продемонстрировало впечатляющие результаты:

  • 3 710 баллов в одноядерном режиме,
  • 14 319 баллов в многоядерном.

Для стабильной работы с тяжелым видеомонтажем, графикой и многозадачностью планшет оснастят аккумулятором емкостью более 10 000 мАч и быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт.

Напомним, что недавно в сеть попали промо-материалы новой операционной системы HyperOS 4, которая будет установлена на Mix Fold 5 с завода, а впоследствии станет доступной для других смартфонов и планшетов бренда.

Основные изменения в интерфейсе и функционале

Стиль Liquid Glass - визуальное оформление получило прозрачные элементы, эффекты преломления света и полупрозрачные карты в Центре управления устройствами.

Обновленный рабочий стол - пользователи получат редизайн экрана блокировки, виджеты с возможностью группировки, кастомизированные размеры папок и сетку для значков.

ИИ-функции - система получит улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта. В китайской версии будет встроен обновленный ассистент Super Xiao AI, тогда как для глобальных версий ожидается интеграция Google Gemini .

Также появится умная клавиатура с возможностью перевода и транскрипции текста, а также помощник ИИ для заметок.

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