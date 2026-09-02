Xiaomi делает ставку на собственные чипы: новый Fold получит 3-нм Xring O3
Xiaomi готовит масштабную презентацию 7 сентября, где покажет складной Xiaomi 18 Fold и мощный Pad 9 Pro Max. Китайский техногигант планирует продемонстрировать свою независимость от Qualcomm и других производителей чипов.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi в Weibo.
Революция чипов и характеристики Xiaomi 18 Fold
Xiaomi 18 Fold станет первым складным смартфоном компании с внутренним сгибанием экрана и необычно широким форм-фактором.
Аналитики утверждают, что по пропорциям он больше напоминает Huawei Pura X Max, чем узкий и вытянутый Samsung Galaxy Fold 8.
Ключевые технические особенности смартфона и нового процессора:
Китайская технологическая база: 3-нанометровый чип Xring O3 работает в паре с оперативной памятью LPDDR6 от местного производителя ChangXin Memory Technologies.
Мощные ядра: 10-ядерный процессор выдает максимальную тактовую частоту до 4,35 ГГц.
Прорывная графика: 16-ядерный графический ускоритель G2-Ultra NX работает на 85 процентов быстрее предыдущего поколения, потребляя при этом на 64 процента меньше энергии.
Рекордный планшет
Новый флагманский процессор Xring O3 достался и планшету Xiaomi Pad 9 Pro Max.
В недавних тестах Geekbench устройство под номером модели M367FC продемонстрировало впечатляющие результаты:
- 3 710 баллов в одноядерном режиме,
- 14 319 баллов в многоядерном.
Для стабильной работы с тяжелым видеомонтажем, графикой и многозадачностью планшет оснастят аккумулятором емкостью более 10 000 мАч и быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт.
Напомним, что недавно в сеть попали промо-материалы новой операционной системы HyperOS 4, которая будет установлена на Mix Fold 5 с завода, а впоследствии станет доступной для других смартфонов и планшетов бренда.
Основные изменения в интерфейсе и функционале
Стиль Liquid Glass - визуальное оформление получило прозрачные элементы, эффекты преломления света и полупрозрачные карты в Центре управления устройствами.
Обновленный рабочий стол - пользователи получат редизайн экрана блокировки, виджеты с возможностью группировки, кастомизированные размеры папок и сетку для значков.
ИИ-функции - система получит улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта. В китайской версии будет встроен обновленный ассистент Super Xiao AI, тогда как для глобальных версий ожидается интеграция Google Gemini .
Также появится умная клавиатура с возможностью перевода и транскрипции текста, а также помощник ИИ для заметок.