Крихкий екран та висока ціна: 5 причин не купувати складний смартфон зараз

Складані смартфони приваблюють своєю оригінальністю: за даними досліджень, близько 59 відсотків власників стандартних телефонів цікавляться цією категорією.

Втім, вартість окремих флагманських моделей перевищує 2000 доларів, а це висуває жорсткі вимоги до їхньої надійності та функціональності.

Переваги гнучкого формату

Основна цінність складних пристроїв полягає у поєднанні компактності та великої робочої площі екрана.

Пристрій формує передусім унікальний іміджевий фактор: фізичне розгортання дисплея та характерне клацання під час закриття створюють відчуття користування "преміальним гаджетом майбутнього".

У розгорнутому стані екран розміром до 8 дюймів перетворює смартфон на повноцінний міні-планшет. Такий формат ідеально підходить для читання, перегляду відео, редагування документів або творчості.

Сучасні операційні системи та додатки вже оптимізовані під гнучкі платформи - це дає змогу комфортно працювати в режимі мультизадачності з кількома вікнами одночасно.

Окремою перевагою є гнучкість сценаріїв використання. Корпус пристрою можна зафіксувати в напівзігнутому стані на столі для зручного проведення відеодзвінків або фотозйомки без використання штатива, а також використовувати його як компактний ноутбук.

Технічні обмеження та ризики

Попри високу технологічність, гнучкі смартфони мають низку суттєвих конструктивних обмежень.

Зношуваність екрана: гнучке скло та пластикове покриття схильні до появи подряпин, а на лінії згину з часом формується помітна складка. Складні механізми шарнірів також залишаються чутливими до потрапляння пилу та дрібного сміття, що вимагає високих стандартів захисту за шкалою IP.

Вага більшості популярних моделей перевищує 200 грамів, а самі гаджети зберігають відчутну товщину в складеному стані через потребу у містких акумуляторах.

Для збереження мінімальної товщини корпусу розробники змушені жертвувати камерами: у складних моделях вони часто менш просунуті, ніж у класичних флагманах.

Найсерйознішим викликом залишається складність ремонту. Через велику кількість рухомих деталей відновлення таких пристроїв коштує вкрай дорого, а фахівці iFixit часто класифікують їх як непридатні до ремонту.

Крім того, окремі додатки все ще некоректно масштабуються під час зміни режиму екрана.

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Кому підійде гнучкий смартфон?

Доцільність купівлі складаного смартфона залежить від персональних пріоритетів користувача.

Якщо вам потрібен великий екран для роботи, читання та мультизадачності, а висока вартість не є перешкодою, сучасні гнучкі смартфони оптимальні для щоденного використання.

Якщо ж у пріоритеті максимальна міцність, безкомпромісні камери, доступний ремонт або бюджетність, класичний моноблок лишається практичнішим рішенням.