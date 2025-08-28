RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Кремле сделали циничное заявление после массированного удара по Киеву

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве заявили, что так называемая "специальная военная операция" продолжается. В Кремле традиционно уверяют, что целью ударов были "исключительно военные объекты", несмотря на многочисленные разрушения жилых домов и гибель мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Так, Песков во время разговора с российскими пропагандистами отрицал, что ночная атака России по Киеву была направлена против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

По его словам, войска РФ якобы продолжают бить исключительно по "военным объектам", а "цели успешно уничтожаются".

При этом, несмотря на многочисленные разрушения жилых домов, объектов инфраструктуры и гибель мирных жителей, Песков цинично подчеркнул, что Россия "сохраняет заинтересованность в продолжении переговорного процесса" с Украиной.

 

Атака на Киев 28 августа

Напомним, этой ночью российские оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Киев. Под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Также сегодня россияне попали в торговый центр, который находится в центре столицы, пострадали жилые дома недалеко от ТЦ.

Кроме того, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который сегодня должен был выйти на маршрут Киев - Харьков. В сети показали пораженный поезд.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

