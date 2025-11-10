Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы может пойти на компромиссы для завершения войны против Украины. Но для этого Москва требует, чтобы ее интересы были учтены.

Глава МИД также заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы понимают проблемы, связанные с НАТО. Лавров также нафантазировал, что в Вашингтоне осознают, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины "игнорировать нельзя".

При этом ранее Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности завершения войны против Украины.

Лавров утверждал, что РФ привержена своим требованиям для мира, а также обвинял Украину в сдерживании прогресса в мирных переговорах.

В Институте изучения войны отмечали, что такие заявления свидетельствуют о том, что Москва пойдет на компромиссы только в случае капитуляции Украины.