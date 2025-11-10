Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито може піти на компроміси для завершення війни проти України. Але для цього Москва вимагає, щоб її інтереси були враховані.

Глава МЗС також заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа нібито розуміють проблеми, пов'язані з НАТО. Лавров також нафантазував, що у Вашингтоні усвідомлюють, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України "ігнорувати не можна".

При цьому раніше Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про можливість завершення війни проти України.

Лавров стверджував, що РФ прихильна до своїх вимог для миру, а також звинувачував Україну в стримуванні прогресу в мирних переговорах.

В Інституті вивчення війни зазначали, що такі заяви свідчать про те, що Москва піде на компроміси тільки в разі капітуляції України.