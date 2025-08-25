ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ISW объяснили, почему в РФ тянут время по мирным инициативам по Украине

Россия, Понедельник 25 августа 2025 08:10
UA EN RU
В ISW объяснили, почему в РФ тянут время по мирным инициативам по Украине Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз повторил отказ Кремля от предложенных США инициатив по миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что Лавров использовал интервью американскому изданию NBC, чтобы повторить явный отказ Кремля от предложенных США инициатив по миру в Украине.

Ведь он повторил, что Россия рассматривает расширение НАТО и якобы "нарушение российских интересов безопасности" как одну из "коренных причин" войны. Это свидетельствует о том, что военные цели России не изменились, утверждают аналитики ISW.

Также российский министр продолжал представлять президента Украины Владимира Зеленского как препятствие на пути к прочному миру в Украине, чтобы отвлечь внимание от собственного нежелания Кремля идти на компромисс или участвовать в переговорах.

"Лавров утверждал, что Зеленский идет против воли Трампа относительно членства Украины в НАТО и отказывается отменять законы, касающиеся определенных Россией "коренных причин" войны", - сказано в отчете ISW.

Более того, он отрицал, что Россия нарушила международные соглашения, запрещающие России вторгаться в Украину, и отверг гарантии безопасности Украины в будущем.

Лавров неоднократно ссылался на гарантии безопасности для Украины, изложенные в проекте Стамбульского договора 2022 года. В проекте договора отмечалось, что Россия будет одним из государств, которые будут гарантировать безопасность Украины, а все остальные государства-гаранты должны достичь консенсуса, прежде чем помогать Украине в случае вооруженного нападения на нее. То есть по сути России предоставляется право вето.

ISW продолжает оценивать, что предоставление России права вето в отношении западных гарантий безопасности позволит Кремлю ослабить способность Украины противостоять очередному российскому вторжению.

Гарантии безопасности для Украины

США предложили Украине гарантии безопасности, похожие на "5 статью договора о НАТО", однако они не будут предоставляться непосредственно от НАТО. Важно, что гарантии могут предоставить только в случае подписания мирного соглашения с Россией.

В "5 статье договора о НАТО" предусматривается коллективная оборона каждого члена Альянса в случае нападения.

Как писало РБК-Украина, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что глава страны-агрессора Владимир Путин согласился на гарантии безопасности для Украины от США и Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
Новости
РФ утром ударила КАБами по Запорожской области: повреждены энергетика и газоснабжение
РФ утром ударила КАБами по Запорожской области: повреждены энергетика и газоснабжение
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы