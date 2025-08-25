В ISW объяснили, почему в РФ тянут время по мирным инициативам по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз повторил отказ Кремля от предложенных США инициатив по миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что Лавров использовал интервью американскому изданию NBC, чтобы повторить явный отказ Кремля от предложенных США инициатив по миру в Украине.

Ведь он повторил, что Россия рассматривает расширение НАТО и якобы "нарушение российских интересов безопасности" как одну из "коренных причин" войны. Это свидетельствует о том, что военные цели России не изменились, утверждают аналитики ISW.

Также российский министр продолжал представлять президента Украины Владимира Зеленского как препятствие на пути к прочному миру в Украине, чтобы отвлечь внимание от собственного нежелания Кремля идти на компромисс или участвовать в переговорах.

"Лавров утверждал, что Зеленский идет против воли Трампа относительно членства Украины в НАТО и отказывается отменять законы, касающиеся определенных Россией "коренных причин" войны", - сказано в отчете ISW.

Более того, он отрицал, что Россия нарушила международные соглашения, запрещающие России вторгаться в Украину, и отверг гарантии безопасности Украины в будущем.

Лавров неоднократно ссылался на гарантии безопасности для Украины, изложенные в проекте Стамбульского договора 2022 года. В проекте договора отмечалось, что Россия будет одним из государств, которые будут гарантировать безопасность Украины, а все остальные государства-гаранты должны достичь консенсуса, прежде чем помогать Украине в случае вооруженного нападения на нее. То есть по сути России предоставляется право вето.