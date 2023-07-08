ua ru
Сб, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кремле заявили, что дата визита Путина в Турцию еще не назначена

Новина українською →
Суббота 08 июля 2023 16:59
В Кремле заявили, что дата визита Путина в Турцию еще не назначена Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Дата визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию пока не определена.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, контакты между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможны, но точные сроки визита диктатора в Турцию пока не определены.

Эрдоган заявил, что Путин посетит Турцию в следующем месяце. При этом Песков подчеркнул, что обе стороны уже ведут переговоры о личной встрече.

Эрдоган ждет Путина

Накануне турецкий лидер заявил, что ожидает визита российского диктатора в Турцию. Среди прочего он планирует обсудить обмен пленными между Украиной и РФ.

Посредническая роль Турции

С начала полномасштабной войны России Турция активно предлагает свое посредничество для прекращения огня в Украине.

Одной из крупнейших условно "побед" Анкары в своих попытках стало то, что при ее участии удалось наладить экспорт украинского продовольствия, который в начале войны блокировало РФ.

При этом Эрдоган неоднократно предлагал Зеленскому и Путину встретиться, а в качестве площадки для переговоров предлагал территорию Турции.

В то же время в Кремле всегда уклоняются от прямого вопроса на готовность к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки и "выполнении их условий".

Сам президент Украины Владимир Зеленский недавно ответил, готов ли встретиться с российским диктатором. Он отметил, что это может произойти только после вывода войск РФ из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Война России против Украины
NEWS
"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции
"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе