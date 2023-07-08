В Кремле заявили, что дата визита Путина в Турцию еще не назначена

Дата визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию пока не определена.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, контакты между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможны, но точные сроки визита диктатора в Турцию пока не определены.

Эрдоган заявил, что Путин посетит Турцию в следующем месяце. При этом Песков подчеркнул, что обе стороны уже ведут переговоры о личной встрече.

Эрдоган ждет Путина

Накануне турецкий лидер заявил, что ожидает визита российского диктатора в Турцию. Среди прочего он планирует обсудить обмен пленными между Украиной и РФ.

Посредническая роль Турции

С начала полномасштабной войны России Турция активно предлагает свое посредничество для прекращения огня в Украине.

Одной из крупнейших условно "побед" Анкары в своих попытках стало то, что при ее участии удалось наладить экспорт украинского продовольствия, который в начале войны блокировало РФ.

При этом Эрдоган неоднократно предлагал Зеленскому и Путину встретиться, а в качестве площадки для переговоров предлагал территорию Турции.

В то же время в Кремле всегда уклоняются от прямого вопроса на готовность к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки и "выполнении их условий".

Сам президент Украины Владимир Зеленский недавно ответил, готов ли встретиться с российским диктатором. Он отметил, что это может произойти только после вывода войск РФ из Украины.

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