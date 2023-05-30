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Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и какая следующая цель диктатора

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Киев, Вторник 30 мая 2023 12:34
Зеленский рассказал, готов ли встретиться с Путиным и какая следующая цель диктатора Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что это может произойти только после вывода российских войск из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскому корейскому изданию Chosun Ilbo

Глава государства подчеркнул, что Путин избегал контакта с ним в течение двух лет, даже телефонных разговоров. По мнению Зеленского, диктатору нечего сказать.

"Путин четко отдает себе отчет, что его попытки на силовом захвате Украины бесспорны. Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин только хочет захватить Украину войной и уничтожить украинскую государственность", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что ему было бы сложно говорить с Путиным до вывода российских войск с территории Украины. Кроме того, глава государства назвал следующую цель российского диктатора.

"Следующая цель Путина - Беларусь. Она (Россия, - ред.)поглощает белорусскую металлургию", - добавил Зеленский.

Когда Зеленский и Путин виделись в последний раз

В последний раз президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин виделись на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Сейчас позиция украинского президента изменилась. Владимир Зеленский исключает возможность встречи с Путиным до вывода российских войск. Глава государства заявил, что хочет увидеть Путина в Международном уголовном суде в Гааге.

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