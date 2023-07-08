У Кремлі заявили, що дату візиту Путіна до Туреччини ще не призначено

Дату візиту російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини поки не визначено.

Про це заявив прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, контакти між Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливі, але точні терміни візиту диктатора до Туреччини поки що не визначено.

Ердоган заявив, що Путін відвідає Туреччину наступного місяця. При цьому Пєсков підкреслив, що обидві сторони вже ведуть переговори про особисту зустріч.

Ердоган чекає на Путіна

Напередодні турецький лідер заявив, що очікує на візит російського диктатора до Туреччини. Серед іншого він планує обговорити обмін полоненими між Україною та РФ.

Посередницька роль Туреччини

Від початку повномасштабної війни Росії Туреччина активно пропонує своє посередництво для припинення вогню в Україні.

Однією з найбільших умовно "перемог" Анкари у своїх спробах стало те, що за її участі вдалося налагодити експорт українського продовольства, який на початку війни блокувала РФ.

При цьому Ердоган неодноразово пропонував Зеленському та Путіну зустрітися, а як майданчик для переговорів пропонував територію Туреччини.

Водночас у Кремлі завжди ухиляються від прямого питання на готовність до таких переговорів, постійно заявляючи про необхідність ретельної підготовки та "виконання їх умов".

Сам президент України Володимир Зеленський нещодавно відповів, чи готовий зустрітися із російським диктатором. Він зазначив, що це може статися лише після виведення військ РФ з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.