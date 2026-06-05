В Кремле запутались, приедет ли посланец Трампа в Москву

В Москве не могут определиться, состоится ли визит спецпредставителей президента США в Россию в ближайшее время.
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ru.
По словам Ушакова, Москва продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном. В частности, он связывается со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Об этом неоднократно заявлялось (будущем визите Уиткоффа и Кушнера - ред.), в том числе и я упоминал. Поездка готовится", - сказал он.
Стоит заметить, что только сегодня, 5 июня, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заверял, что визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву не ожидается.
К слову, несколько дней назад руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, что в ближайшее время должен состояться первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев. По его словам, после этого они поедут в Москву.
Такой визит в Киев анонсировали еще в начале апреля, но он так и не состоялся.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что этот визит в первую очередь нужен Уиткоффу и Кушнеру, поскольку они ездили только в Москву, и это "не очень уважительно".
К слову, по данным западных СМИ, Россия уже "устала" от визитов Уиткоффа. В Москве хотят наладить новый формат мирных переговоров.