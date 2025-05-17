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В Кремле заговорили о встрече Зеленского и Путина, но выставили условие

Москва, Суббота 17 мая 2025 12:24
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В Кремле заговорили о встрече Зеленского и Путина, но выставили условие Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле допустили встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но Москва заявляет, что такая встреча возможна лишь при достижении "определенных договоренностей"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна при условии "достижения определенных договоренностей".

"Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - сказал пресс-секретарь диктатора.

Песков также заявил, что переговоры России и Украины "идут и должны идти в закрытом режиме". Об изменении состава делегации РФ сейчас речь не идет.

При этом пресс-секретарь диктатора сказал, что для РФ при подписании документов между российской и украинской делегациями "главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины".

Также, по словам Пескова, РФ и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня.

Первая за три года встреча Украины и РФ

Напомним, что 15 мая российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турции. Однако на следующий день, 16 мая, в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между делегациями Украины и России. Переговоры продолжались чуть больше часа, однако к согласию о прекращении огня стороны не пришли.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник Путина Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах в 2022 году. Российского диктатора раскритиковали за то, что он направил на переговоры с Украиной чиновников второго эшелона.

Несмотря на отсутствие прорыва на переговорах, стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

Источники РБК-Украина сообщают, что РФ озвучила на переговорах ряд неприемлемых требований: Украина должна согласиться на нейтральный статус, отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, а также отказаться от репараций.

Подробнее о переговорах в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Украина Мирные переговоры Песков
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