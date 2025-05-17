В Кремле заговорили о встрече Зеленского и Путина, но выставили условие

В Кремле допустили встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но Москва заявляет, что такая встреча возможна лишь при достижении "определенных договоренностей"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ .

Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна при условии "достижения определенных договоренностей".

"Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - сказал пресс-секретарь диктатора.

Песков также заявил, что переговоры России и Украины "идут и должны идти в закрытом режиме". Об изменении состава делегации РФ сейчас речь не идет.

При этом пресс-секретарь диктатора сказал, что для РФ при подписании документов между российской и украинской делегациями "главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины".

Также, по словам Пескова, РФ и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня.