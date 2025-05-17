У Кремлі заговорили про зустріч Зеленського і Путіна, але виставили умову
У Кремлі допустили зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Але Москва заявляє, що така зустріч можлива лише при досягненні "певних домовленостей"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можлива за умови "досягнення певних домовленостей".
"Таку зустріч як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей цих делегацій вважаємо можливою, але саме як результат роботи і по досягненні певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін", - сказав прессекретар диктатора.
Пєсков також заявив, що переговори Росії та України "йдуть і мають йти у закритому режимі". Про зміну складу делегації РФ нині не йдеться.
При цьому прессекретар диктатора сказав, що для РФ під час підписання документів між російською та українською делегаціями "головним і принциповим є кандидатура підписанта від України".
Також, за словами Пєскова, РФ та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню.
Перша за три роки зустріч України та РФ
Нагадаємо, що 15 травня російський диктатор Володимир Путін проігнорував зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Туреччині. Проте наступного дня, 16 травня, у Стамбулі пройшли перші за три роки прямі переговори між делегаціями України та Росії. Перемовини тривали трохи більше години, однак до згоди щодо припинення вогню сторони не дійшли.
Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, російську - помічник Путіна Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році. Російського диктатора розкритикували за те, що він направив на переговори з Україною чиновників другого ешелону.
Попри відсутність прориву на переговорах, сторони домовилися про масштабний обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".
Джерела РБК-Україна повідомляють, що РФ озвучила на переговорах низку неприйнятних вимог: Україна має погодитися на нейтральний статус, відмовитися від п’яти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивести війська з цих територій, а також відмовитися від репарацій.
Детальніше про переговори у Стамбулі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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