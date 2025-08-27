В Кремле придумали новые оправдания для затягивания переговоров

По словам Пескова, руководители переговорных групп России и Украины якобы "находятся в контакте", однако Кремль пока не может назвать точных сроков нового раунда переговоров.

"Эта работа продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться. Любые другие контакты на высоком или самом высоком уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были результативными", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Он заявил, что российская сторона якобы сохраняет настроенность на урегулирование украинского конфликта, преимущественно дипломатическими средствами, но подчеркнул необходимость взаимности со стороны Украины.

"Безусловно, необходима взаимность со стороны Украины. Мы высоко ценим и также надеемся, что будут продолжены миротворческие посреднические усилия со стороны президента США. Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", - сказал спикер.