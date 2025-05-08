В Кремле придумали новое оправдание для переговоров: все зависит от "перемирия"

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что от так называемого "перемирия" зависят дальнейшие шаги России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС".
Ушаков заявил, что контакты между Россией и США по ситуации в Украине и другим вопросам продолжаются постоянно - "ежедневно или через день".
Однако, по его словам, ход и результаты так называемого "перемирия" играют важную роль в определении дальнейших действий Москвы.
"От того, как пройдет перемирие в майские праздники, будет зависеть многое, в частности в контексте дальнейших шагов России", - сказал Ушаков.
Он также заявил, что Киев пытался "запугать" иностранных лидеров перед их возможным визитом в Москву на парад 9 мая. Но эти планы "были сорваны".
Последние месяцы США проводили отдельные переговоры с Украиной и Россией в попытке приблизить завершение войны. Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня, и Украина сразу согласилась, тогда как Москва начала выдвигать жесткие условия.
С тех пор Россия неоднократно объявляла так называемые "перемирия", однако каждый раз нарушала их. Недавно Путин заявил об очередном "гуманитарном перемирии" с 8 по 11 мая. В ответ Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поддержать прекращение огня только при условии, что Россия действительно его будет придерживаться.
Сегодня глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "парадное перемирие", которое инициировал российский диктатор Владимир Путин, как и ожидалось, оказалось фарсом.
А вот спикер ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии РБК-Украина рассказал, что украинские военные зафиксировали уже более 50 боевых столкновений на фронте, несмотря на объявленное Путиным очередное "перемирие". Силы обороны отвечают зеркально на действия оккупантов.
Этой ночью и утром активизировала авиаудары по Сумской области.
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