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Утром РФ активизировала удары из авиации по Сумской области, несмотря на "перемирие": есть жертва

Сумская область, Четверг 08 мая 2025 09:44
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Утром РФ активизировала удары из авиации по Сумской области, несмотря на "перемирие": есть жертва Фото: РФ активизировала удары из авиации по Сумской области несмотря на "перемирие" с утра 8 мая (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Наталия Гурковская

Россия активизировала обстрелы Сумской области утром 8 мая. И это несмотря на то, что глава Кремля Владимир Путин объявил "перемирие" на 9 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, ГСЧС в Сумской области.

Так, по данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи, уже 8 мая, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумской области.

В частности, утром 8 мая враг совершил авиаудары по территории Белопольской общины.

"На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС. Во время обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами. Пострадавшую осторожно деблокировали и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказали в ГСЧС.

Последствия обстрела в Сумской области (facebook.com/DSNSSUMY)

В Сумском районе, в результате ночного обстрела, возникли пожары в трех жилых домах.

"Спасатели работали на месте происшествия с ночи до самого утра. К сожалению, в результате этого события погиб один гражданский человек", - отметили в ведомстве.

В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных построек получили повреждения.

Сколько дронов запустила РФ вечером 7 мая и сколько сбила ПВО

Всего в период с 14.30 по 20.30 7 мая (во время третьей за сутки волны атаки) противник нанес удар 31 ударным БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово (Россия).

"Подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре страны. 6 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - рассказали в Воздушных силах.

В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано.

"Перемирие" на 9 мая

В полночь 8 мая в России заявили о начале действия режима прекращения огня с Украиной сроком на три дня, ранее Владимиром Путиным.

До этого Владимир Путин объявил временное "перемирие", якобы с гуманитарной целью в период с 8 по 11 мая.

Добавим, что это не первое "перемирие" объявленное Путиным, которое оккупанты нарушают. Достаточно напомнить, что Путин объявил о "пасхальном перемирии" 19 апреля. Оно тоже было сорвано.

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