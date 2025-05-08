В Кремле придумали новое оправдание для переговоров: все зависит от "перемирия"

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что от так называемого "перемирия" зависят дальнейшие шаги России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС".

Ушаков заявил, что контакты между Россией и США по ситуации в Украине и другим вопросам продолжаются постоянно - "ежедневно или через день".

Однако, по его словам, ход и результаты так называемого "перемирия" играют важную роль в определении дальнейших действий Москвы.

"От того, как пройдет перемирие в майские праздники, будет зависеть многое, в частности в контексте дальнейших шагов России", - сказал Ушаков.

Он также заявил, что Киев пытался "запугать" иностранных лидеров перед их возможным визитом в Москву на парад 9 мая. Но эти планы "были сорваны".

Российские "перемирия"

Последние месяцы США проводили отдельные переговоры с Украиной и Россией в попытке приблизить завершение войны. Вашингтон предложил Киеву полное прекращение огня, и Украина сразу согласилась, тогда как Москва начала выдвигать жесткие условия.