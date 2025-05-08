У Кремлі вигадали нове виправдання щодо переговорів: усе залежить від "перемир'я"
Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що від так званого "перемир'я" залежать подальші кроки Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ТАСС".
Ушаков заявив, що контакти між Росією та США щодо ситуації в Україні та інших питань тривають постійно - "щодня або через день".
Однак, за його словами, хід і результати так званого "перемир’я" відіграють важливу роль у визначенні подальших дій Москви.
"Від того, як пройде перемир'я в травневі свята, залежатиме багато чого, зокрема в контексті подальших кроків Росії", - сказав Ушаков.
Він також заявив, що Київ намагався "залякати" іноземних лідерів перед їхнім можливим візитом до Москви на парад 9 травня. Але ці плани "були зірвані".
Російські "перемир'я"
Останні місяці США проводили окремі перемовини з Україною та Росією у спробі наблизити завершення війни. Вашингтон запропонував Києву повне припинення вогню, і Україна одразу погодилася, тоді як Москва почала висувати жорсткі умови.
Відтоді Росія неодноразово оголошувала так звані "перемир’я", проте щоразу порушувала їх. Нещодавно Путін заявив про чергове "гуманітарне перемир’я" з 8 по 11 травня. У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова підтримати припинення вогню лише за умови, що Росія справді його дотримуватиметься.
Сьогодні голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що "парадне перемир'я", яке ініціював російський диктатор Володимир Путін, як й очікувалось, виявилось фарсом.
А ось речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в коментарі РБК-Україна розповів, що українські військові зафіксували вже понад 50 бойових зіткнень на фронті, попри оголошене Путіним чергове "перемир'я". Сили оборони відповідають дзеркально на дії окупантів.
Цієї ночі та зранку активізувала авіаудари по Сумській області.
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