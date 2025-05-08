У Кремлі вигадали нове виправдання щодо переговорів: усе залежить від "перемир'я"

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що від так званого "перемир'я" залежать подальші кроки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ТАСС".

Ушаков заявив, що контакти між Росією та США щодо ситуації в Україні та інших питань тривають постійно - "щодня або через день".

Однак, за його словами, хід і результати так званого "перемир’я" відіграють важливу роль у визначенні подальших дій Москви.

"Від того, як пройде перемир'я в травневі свята, залежатиме багато чого, зокрема в контексті подальших кроків Росії", - сказав Ушаков.

Він також заявив, що Київ намагався "залякати" іноземних лідерів перед їхнім можливим візитом до Москви на парад 9 травня. Але ці плани "були зірвані".

Російські "перемир'я"

Останні місяці США проводили окремі перемовини з Україною та Росією у спробі наблизити завершення війни. Вашингтон запропонував Києву повне припинення вогню, і Україна одразу погодилася, тоді як Москва почала висувати жорсткі умови.