Как заявил Песков, в Кремле слышали о словах спецпредставителя президента США Кита Келлога, который допустил возможность передачи Киеву Tomahawk. По словам спикера диктатора, "сообщения о таких поставках анализируются".

Он добавил, что Россия якобы формирует позицию, чтобы понять, "кто будет вовлечен в процесс - украинские или американские военные".

На вопрос российского пропагандиста, каким будет ответ Москвы, Песков уклонился от прямого ответа и снова начал рассказывать о том, что надо установить, кто будет вовлечен в процесс.

Также представитель Путина заявил, что нет "панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Украины".