В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите G7

Пескова спросили, было ли официальное приглашение по специальным каналам для Путина на встречу во Франции.

"Конечно, не было. Да и официальных каналов там между Москвой и Киевом нет, как вы знаете", - сказал он.

Также он добавил, что Путин уже "все сказал" и "все предложил" Зеленскому, причем несколько раз.

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"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, "киевскому режиму" (так в Кремле называют власть Украины, - ред.) прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут", - сказали в Кремле.