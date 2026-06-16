У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського зустрітись з Путіним на G7

У Пєскова спитали, чи було офіційне запрошення спеціальними каналами для Путіна, щоб зустрітись у Франції.

"Звичайно, що не було. Та й офіційних каналів там між Москвою і Києвом немає, як ви знаєте", - сказав він.

Також він додав, що Путін уже "все сказав" та "все запропонував" Зеленському, при чому кілька разів.

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"Якщо Зеленський готовий говорити відповідально і серйозно, власне, "київському режиму" (так в Кремлі називають владу України, - ред.) чудово відомо про що, то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть", - сказали у Кремлі.