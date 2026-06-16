У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського зустрітись з Путіним на G7

З'явилась перша реакція Москви на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітись з хазяїном Кремля Володимиром Путіним на саміті G7, що проходить цими днями у Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Кремля Дмитра Пєскова.
У Пєскова спитали, чи було офіційне запрошення спеціальними каналами для Путіна, щоб зустрітись у Франції.
"Звичайно, що не було. Та й офіційних каналів там між Москвою і Києвом немає, як ви знаєте", - сказав він.
Також він додав, що Путін уже "все сказав" та "все запропонував" Зеленському, при чому кілька разів.
"Якщо Зеленський готовий говорити відповідально і серйозно, власне, "київському режиму" (так в Кремлі називають владу України, - ред.) чудово відомо про що, то він завжди може приїхати до Москви, де його приймуть", - сказали у Кремлі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили можливість організації зустрічі з главою Кремля у США у форматі, від якого Путіну було б складніше відмовитися. Якщо Росія відкине і цю пропозицію, Зеленський анонсував додатковий тиск на Москву.
Як повідомляло РБК-Україна, Україна заздалегідь передала Росії через посередників, дипломатів та розвідки пропозицію про зустріч лідерів на полях саміту G7 за участю президента США.