В Кремле ожидают, что встреча Трампа и Путина займет 6-7 часов

По словам Пескова, сначала ожидается беседа тет-а-тет с участием помощников. После этого планируются переговоры в составе делегаций. Возможно, они пройдут в формате рабочего ланча.

Пресс-секретарь уточнил, что после этого лидеры на некоторое время разойдутся. Потом возможна совместная пресс-конференция.

"В целом можно представить, что минимум часов 6-7 на это уйдет", - рассказал он.