Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Кремле ожидают, что встреча Трампа и Путина займет 6-7 часов

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Встреча Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в целом может длиться 6-7 часов.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

По словам Пескова, сначала ожидается беседа тет-а-тет с участием помощников. После этого планируются переговоры в составе делегаций. Возможно, они пройдут в формате рабочего ланча. 

Пресс-секретарь уточнил, что после этого лидеры на некоторое время разойдутся. Потом возможна совместная пресс-конференция. 

"В целом можно представить, что минимум часов 6-7 на это уйдет", - рассказал он. 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, начало встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске запланировано на 22:00 по киевскому времени.

И Трамп, и Путин уже вылетели на Аляску. Согласно данным мониторинговых сервисов, самолет Путина должен приземлиться около 21:00 по киевскому времени или даже раньше.

Ранее неназванные высокопоставленные американские чиновники рассказали NBC News, что Трамп должен лично встретить Путина, когда тот приземлится в городе Анкоридж.

В ходе встречи стороны планируют обсудить урегулирование войны России против Украины, а также двусторонние отношения.

