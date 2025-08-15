UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Кремлі очікують, що зустріч Трампа і Путіна триватиме 6-7 годин

Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зустріч Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці загалом може тривати 6-7 годин.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

За словами Пєскова, спочатку очікується бесіда тет-а-тет за участю помічників. Після цього плануються переговори у складі делегацій. Можливо, вони пройдуть у форматі робочого ланчу.

Прессекретар уточнив, що після цього лідери на деякий час розійдуться. Потім можлива спільна пресконференція.

"Загалом можна уявити, що мінімум годин 6-7 на це піде", - розповів він.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, початок зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці заплановано на 22:00 за київським часом.

І Трамп, і Путін уже вилетіли на Аляску. Згідно з даними моніторингових сервісів, літак Путіна має приземлитися близько 21:00 за київським часом або навіть раніше.

Раніше неназвані високопоставлені американські чиновники розповіли NBC News, що Трамп має особисто зустріти Путіна, коли той приземлиться в місті Анкорідж.

Під час зустрічі сторони планують обговорити врегулювання війни Росії проти України, а також двосторонні відносини.

Володимир ПутінКремльДональд ТрампЗустріч Трампа та ПутінаВійна в Україні