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У Кремлі заявили, що санкції США не зашкодять "Північному потоку-2"

Новини » Економіка    21.05.2019 - 15:09
У Кремлі заявили, що санкції США не зашкодять "Північному потоку-2"
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

РФ вважає, що газопровід все одно буде добудований до кінця і буде постачати газ в ЄС

У Кремлі впевнені у завершенні будівництва газопроводу "Північний потік - 2", і можливі санкції Сполучених Штатів цьому не завадять. Як інформує РБК-Україна, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російським ЗМІ.

За його словами, "Північний потік-2" є міжнародним проектом, який здійснюється в інтересах забезпечення енергобезпеки Європи".

"Він (проект, - ред.) в комерційних інтересах європейських виробників, в першу чергу Німеччини, і він не має ніякого відношення до політики... У чому проект вже реалізований, і є певна впевненість у тому, що проект буде финализирован і буде запущений в інтересах європейських споживачів", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, США виступають проти будівництва "Північного потоку-2". Про це сказав міністру енергетики США Ріка Перрі під час зустрічі з прем'єром України Володимиром Гройсманом.

Додамо, газопровід "Північний потік - 2" можуть добудувати до другої половині 2020 року, якщо Данія дасть дозвіл на будівництво на південь-схід від Борнхольма.

США виступають проти будівництва "Північного потоку-2" У РФ допустили затримку будівництва "Північного потоку-2"
Новини України Російська ФедераціяПесковКремльСеверный поток-2
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