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В Кремле заявили, что санкции США не навредят "Северному потоку-2"

Новости » Экономика    21.05.2019 - 15:09
В Кремле заявили, что санкции США не навредят "Северному потоку-2"
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

РФ считает, что газопровод все равно будет достроен до конца и будет поставлять газ в ЕС

В Кремле уверенны в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2", и возможные санкции Соединенных Штатов этому не помешают. Как информирует РБК-Украина, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в коментарии российским СМИ.

По его словам, "Северный поток-2" является международным проектом, который осуществляется "в интересах обеспечения энергобезопасности Европы".

"Он (проект, - ред.) в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и он не имеет никакого отношения к политике... Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей", - сказал Песков.

Напомним, США выступают против строительства "Северного потока-2". Об этом сказал министру энергетики США Рику Перри во время встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

Добавим, газопровод "Северный поток - 2" могут достроить ко второй половине 2020 года, если Дания даст разрешение на строительство к югу-востоку от Борнхольма. 

США выступают против строительства "Северного потока-2" В РФ допустили задержку стоительства "Северного потока-2"
Новости Украины Российская ФедерацияПесковКремльСеверный поток-2
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