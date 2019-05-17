Оператор "Північного потоку-2" назвав нову дату завершення проекту

Фото: Північний потік - 2 (facebook.com-oilcapital.ru)

Завершити будівництво планують у другій половині 2020 року

Газопровід "Північний потік - 2" буде готовий до експлуатації у другій половині 2020 року, якщо Данія дасть дозвіл на будівництво на південний схід від Борнхольма. Про це йдеться в заявці оператора проекту Nord Stream 2 AG за даним маршрутом.

Як наголошується в документі, розміщеному на сайті Данської енергетичного агентства, планується будівництво двох паралельних підводних трубопроводів діаметром 48 дюймів для транспортування близько 55 млрд кубометрів на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні країни.

"Планується, що трубопровідна система буде завершена і готова до транспортування газу у другій половині 2020 року", - йдеться у заявці Nord Stream 2 AG.

У документі також повідомляється, що дозволи на будівництво газопроводу "Північний потік - 2" були видані у Швеції, Німеччини, Фінляндії та территорії Росії. Підготовчі роботи на суші і на морі почалися в 2018 році в усіх чотирьох країнах, і в даний час ведеться прокладка трубопроводу в водах Німеччини, Швеції та Фінляндії.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні датське енергетичне агентство (ДЕА) представило на розгляд громадськості звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) маршруту російського газопроводу "Північний потік-2" на південний схід від острова Борнхольм. Громадські слухання в Данії по третьому маршруту газопроводу "Північний потік-2" пройдуть 19 червня.

Нагадаємо, 15 квітня оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм.

Представники Росії неодноразово заявляли про намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік - 2" до кінця 2019 року.