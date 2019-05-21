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США виступають проти будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    21.05.2019 - 12:45
США виступають проти будівництва "Північного потоку-2"
Фото: Володимир Гройсман та Рік Перрі (kmu.gov.ua)

Гройсман зустрівся з міністром енергетики США

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував міністру енергетики США Ріку Перрі об’єднати зусилля з протидії російському газовому проекту "Північний потік-2". Про це повідомляє Урядовий портал.

Гройсман заявив, що основна стратегічна мета уряду - повна інтеграція до енергетичного ринку ЄС, а також збереження ролі України як ключового транзитера газу. Він запропонував міністру енергетики США об’єднати зусилля з протидії російському газовому проекту "Північний потік-2".

"Будівництво Nord Stream 2 - різновид енергетичної зброї Росії. Вони хочуть використати цей газопровід для впливу на європейських партнерів. Україна категорично проти будівництва. Дякуємо США за підтримку в цьому важливому питанні", - сказав Гройсман.

У свою чергу, Перрі наголосив, що США підтримують Україну.

"В Україні величезні природні ресурси знаходяться під землею, і це важливий ресурс вашого народу. Потрібно протидіяти тим, хто може використовувати енергетику як зброю. Тому США виступають проти будівництва російського газопроводу Nord Stream 2", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні датське енергетичне агентство (ДЕА) представило на розгляд громадськості звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) маршруту російського газопроводу "Північний потік-2" на південний схід від острова Борнхольм. Громадські слухання в Данії по третьому маршруту газопроводу "Північний потік-2" пройдуть 19 червня.

Нагадаємо, 15 квітня оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм.

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