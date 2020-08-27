У Кремлі заявили, що підготовка до саміту "нормандської четвірки" не завершена

Підготовка до саміту лідерів країн "нормандської четвірки" ще не завершена. Зустріч має бути підготовлено на найвищому рівні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, терміни проведення саміту лідерів України, Росії, Німеччини і Франції - це питання підготовки.

"Зустріч у верхах повинна бути підготовлена... Поки навряд чи можна констатувати, що підготовка завершена, навряд чи це хтось зможе зробити", - додав Пєсков.

Він також додав, що триває погодження графіків та порядку денного зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

"Тому цілком можливо, що строки коригуються", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" може пройти до 10 вересня.

Зазначимо, терміни запланованої на 28 серпня зустрічі були перенесені через відрядження помічника президента Франції.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що після другого саміту в нормандському форматі високий шанс закінчення війни.