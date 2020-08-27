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В Кремле заявили, что подготовка к саммиту "нормандской четверки" не завершена

Автор: РБК-Украина

Подготовка к саммиту лидеров стран "нормандской четверки" еще не завершена. Встреча должна быть подготовлена на самом высшем уровне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, сроки проведения саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции - это вопрос подготовки.

"Встреча в верхах должна быть подготовлена… Пока вряд ли можно констатировать, что подготовка завершена, вряд ли это кто-то сможет сделать", - добавил Песков.

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Он также добавил, что продолжается согласование графиков и повестки дня встречи политических советников лидеров "нормандской четверки".

"Поэтому вполне возможно, что сроки корректируются", - добавил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября.

Отметим, сроки запланированной на 28 августа встречи были перенесены из-за командировки помощника президента Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что после второго саммита в нормандском формате высок шанс окончания войны.

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