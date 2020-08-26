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Єрмак сподівається на зустріч радників "нормандської четвірки" до 10 вересня

Київ, Середа 26 серпня 2020 11:52
Єрмак сподівається на зустріч радників "нормандської четвірки" до 10 вересня
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" може пройти до 10 вересня. Терміни перенесені через відрядження радника президента Франції.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час поїздки до Дніпропетровської області.

"Пан Бонн (Еммануель Бонн, радник президента Франції, - ред.) подзвонив мені кілька днів тому і попросив перенести в зв'язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати - це перші числа вересня. Я думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на інформовані джерела повідомляло про скасування запланованої на 28 серпня зустрічі політичних радників.

У Росії заявили, що зустріч скасували нібито з тієї причини, що сторони не можуть узгодити проекти підсумкових документів; в Офісі президента України заявили, що її перенесено на прохання французької сторони.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що наступний саміт лідерів "нормандської четвірки" може привести до закінчення війни на Донбасі.
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