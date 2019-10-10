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Дата нормандської зустрічі буде відома на наступному тижні, - Зеленський

Новини » Політика    10.10.2019 - 21:19
Дата нормандської зустрічі буде відома на наступному тижні, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Нормандський саміт відбудеться в листопаді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дата зустрічі у нормандському форматі буде відома на наступному тижні. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нормандський саміт відбудеться в листопаді.

"Дата нормандського формату, я думаю, що ми отримаємо дату наступного тижня ми будемо знати. Я думаю, що зустріч буде в цьому році. Я думаю, що це листопад", - заявив президент.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в нормандському форматі не підтримає компромісні рішення, які загрожують настроям в Україні. За його словами, для України головним пріоритетом є припинення війни. Незважаючи на це, рішення, які будуть загрожувати українцям, прийняті не будуть.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський виступив проти рішення ситуації на Донбасі шляхом воєнного стану. За його словами, пріоритетом залишаються люди, а не території.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення у Золотому, то тоді Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей.

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